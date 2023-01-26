4 برقيات من "القيادة" لـ"رئيسة الهند" و"حاكم كومنولث أستراليا"
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا؛ بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، للجنرال ديفيد هيرلي.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من ناحية أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لدروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية الهند.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.