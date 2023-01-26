4 برقيات من "القيادة" لـ"رئيسة الهند" و"حاكم كومنولث أستراليا"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا؛ بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.