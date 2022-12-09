ولي عهد الكويت يؤكد أهمية مدّ الجسور بين دول الخليج والبِلدان الشقيقة والصديقة

وأشار الشيخ مشعل الصباح إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل هذه الأوضاع أمر يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وبذل مزيد من الجهود في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، انطلاقًا من أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يبقى أهم كيان إقليمي استطاع أن يحقق الكثير من المكتسبات لصالح دوله وشعوبه.