جدة تتزين بأكثر من 3500 عَلَم احتفاءً باليوم الوطني

تزينت طرق وميادين محافظة جدة، بأكثر من 3500 عَلَم؛ احتفاءً باليوم الوطني، تحت شعار "هي لنا دار"، كما أضاءت أمانة جدة نحو 450 مجسمًا وميدانًا باللون الأخضر ضمن فعالياتها التي شملت العروض الضوئية وأعمال الـ3D Mapping في عدد من المواقع، إلى جانب العروض ثلاثية الأبعاد في مواقع متعددة أخرى.