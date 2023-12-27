"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد ورياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على عسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.