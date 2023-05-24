"عبدالعزيز بن سلمان" يجتمع مع نظيره الأذري ويوقّعان اتفاقية تعاون

وخلال الاجتماع، وقّع وزير الطاقة مع الوزير الأذربيجاني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان، تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.