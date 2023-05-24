"عبدالعزيز بن سلمان" يجتمع مع نظيره الأذري ويوقّعان اتفاقية تعاون

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان برويز شهبازوف؛ لاستعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة.
وخلال الاجتماع، وقّع وزير الطاقة مع الوزير الأذربيجاني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان، تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
وتتضمّن الاتفاقية، التعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، في مجالات الطاقة المختلفة، والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة.