"إغاثي الملك" حول العالم: حقائب إيوائية وسلال غذائية وأطنان هدايا من التمور للمناطق الأكثر احتياجًا

والمشروع يتضمن تقديم صناديق لحافظات الثلج وسترات النجاة لثلاثة آلاف من الصيادين في محافظة المهرة، وإعادة تأهيل البنية التحية لأربعة مراكز للإنزال السمكي في محافظات المهرة، وأبين، والحديدة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تثقيفية للمهتمين بالزراعة والبيئة والأغذية إلى جانب توزيع أدوات زراعية استفاد منها 9.500 فرد، وتوزيع أعلاف مركزة ومكعبات ملحية استفاد منها 15.000 فرد في محافظتي الجوف وأبين، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.