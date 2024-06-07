"إغاثي الملك" حول العالم: حقائب إيوائية وسلال غذائية وأطنان هدايا من التمور للمناطق الأكثر احتياجًا

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للمملكة العربية السعودية، ينطلق "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في تقديم المساعدات حول العالم، حيث يواصل المركز توزيع حقائب إيوائية وسلال غذائية وأطنان من التمور كهدايا للمناطق الأكثر احتياجاً، سعياً للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتشمل هذه المبادرات الإنسانية تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مما يعكس التزام المملكة بتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار وزّع المركز أمس 150 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة داخل مركز للإيواء في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 863 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
كما سلّم المركز أمس، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية الجبل الأسود البالغة 25 طناً من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- ممثل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألبانيا عبدالعزيز بن عبدالرحمن العتيق لسماحة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجبل الأسود رفعت فيزييتش، بحضور فريق من المركز، في مقر المشيخة الإسلامية بالعاصمة بودغوريتسا.
في سياق متصل وزّع المركز أمس الأول 600 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة أمبسطنا بإقليم البطحاء في جمهورية تشاد، استفاد منها 3.600 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد 2024م.
إلى ذلك، دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مركز الفيدمي للإنزال السمكي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، وذلك ضمن مشروع الدعم الطارئ لحماية سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمتضررة بالأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويهدف مركز الفيدمي للإنزال السمكي إلى تحسين الظروف المعيشية للصيادين، إذ تمكنهم من مزاولة مهنة الصيد انطلاقاً من مركز إنزال قريب وآمن، بعد أن كانوا يضطرون فيما مضى إلى السفر مسافات طويلة إلى مراكز إنزال بعيدة من أجل القيام بالصيد وتسويق منتجاتهم.
والمشروع يتضمن تقديم صناديق لحافظات الثلج وسترات النجاة لثلاثة آلاف من الصيادين في محافظة المهرة، وإعادة تأهيل البنية التحية لأربعة مراكز للإنزال السمكي في محافظات المهرة، وأبين، والحديدة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تثقيفية للمهتمين بالزراعة والبيئة والأغذية إلى جانب توزيع أدوات زراعية استفاد منها 9.500 فرد، وتوزيع أعلاف مركزة ومكعبات ملحية استفاد منها 15.000 فرد في محافظتي الجوف وأبين، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المركز الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.
كما سلّم المركز هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية قرغيزستان المتضمنة 25 طناً من التمور وقد قام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، لمعالي النائبة الأولى لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة جباريسا ريسبيكوفا، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك في العاصمة بشكيك.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.
يأتي ذلك فيما وزّع المركز 720 سلة غذائية و720 حقيبة صحية في منطقة عفرين بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 4.325 فرداً بواقع 720 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية لمتضرري الزلزال في شمال سوريا لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.