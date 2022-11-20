"ما يكتمل الافتتاح إلا بحضوره".. ماذا قال المغردون عن مشاركة ولي العهد في إطلاق كأس العالم بقطر؟

أعرب مغردون على "تويتر" عن ابتهاجهم بوصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قطر؛ تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر؛ لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، اليوم (الأحد)، وأجمعوا عبر وسم #محمد_بن_سلمان_في_قطر على أن مشاركة ولي العهد في الحدث نجاح له.
وترحيبًا بوصول ولي العهد إلى قطر واستقبال الشيخ تميم بن حمد له، قال المغرد القطري عبدالرحمن بويوسف: "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول الواصلين للبلاد، يا هلا ومرحبًا، نورتنا، وبالتوفيق، وبإذن الله أفضل مونديال خليجي عربي عالمي"، بينما علق مدير مجموعة قنوات "إم بي سي" محمد التونسي، على وصول ولي العهد إلى قطر بالقول: " ثاقب الرؤية في قطر"، في حين قال صاحب حساب "أيه دي": "ما يكتمل الافتتاح إلا بحضور ولي العهد".
وعبّر المغرد أحمد بن عبدالعزيز البلوي عن تهنئته لقطر بتنظيم كأس العالم وحضور ولي العهد لحفل الافتتاح قائلًا: "أهني قطر بتنظيم كأس العالم، وأهنئها أيضًا بحضور وتشريف ولي العهد لحفل الافتتاح، فحضوره فقط كفيل بإنجاح هذا الحدث، فولي عهدنا حفظه الله لا يأتي مكان إلا وقد زاده حسنًا ونجاحًا"، وتطابق معه في الرأي المغرد عبدالله الطويلعي الذي قال: "مجرد حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نجاح لأي محفل سياسي أو رياضي أو اقتصادي".
وتعليقًا على وصول ولي العهد إلى قطر، قال المغرب علي بن غريب: "حل النور والسرور في قطر"، وشاركته الانطباع صاحبة الحساب المسمى "فاطمة" قائلة: "تنورهم وتشرفهم وتشرف كرة القدم بالعالم كلها، فديت طلتك"، وتطابقت معهما في الشعور ذاته المغردة ريم القحطاني التي علقت قائلة: "نورت قطر و الخليج، الحمد لله على السلامة يا أبو سلمان".