"ما يكتمل الافتتاح إلا بحضوره".. ماذا قال المغردون عن مشاركة ولي العهد في إطلاق كأس العالم بقطر؟

وترحيبًا بوصول ولي العهد إلى قطر واستقبال الشيخ تميم بن حمد له، قال المغرد القطري عبدالرحمن بويوسف: "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول الواصلين للبلاد، يا هلا ومرحبًا، نورتنا، وبالتوفيق، وبإذن الله أفضل مونديال خليجي عربي عالمي"، بينما علق مدير مجموعة قنوات "إم بي سي" محمد التونسي، على وصول ولي العهد إلى قطر بالقول: " ثاقب الرؤية في قطر"، في حين قال صاحب حساب "أيه دي": "ما يكتمل الافتتاح إلا بحضور ولي العهد".