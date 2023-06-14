خبراء عالميون في "مؤتمر طب العيون السعودي" يناقشون المستجدات بالرياض

تدشن الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، مؤتمر SO2023 ويستمر خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2023م، بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.
وأوضح الدكتور سعد العنزي نائب رئيس الجمعية السعودية لطب العيون ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يعد أكبر لقاء علمي لطب العيون في المنطقة، ويشارك فيه عدد من المهتمين بمجال العيون من أطباء وطبيبات وأخصائيي وأخصائيات البصريات وخبراء مكافحة الإعاقة البصرية، إضافة إلى متحدثين وخبراء في مختلف تخصصات طب العيون من مختلف دول العالم.
وبين الدكتور "العنزي" أن المؤتمر يركز على المستجدات في تخصصات طب وجراحة العيون المختلفة مثل القرنية والماء الأبيض وجراحات تصحيح الإبصار، وجراحات العين التجميلية والتقويمية، وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، والبصريات، والتهابات القزحية، ومكافحة العمى.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في طب العيون خاصة وأنه يعد من التقنيات الواعدة التي ستسهم في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية.
وحث رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر جميع الباحثين والمهتمين لسرعة تقديم الملخصات العلمية.
وبين أن يوم 21 يونيو سيكون آخر موعد لتقديم الملخصات العلمية، مضيفاً أنه يمكن للباحثين زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://so2023.sos.org.sa/ أو حسابات المؤتمر العلمي @Ophtha2023 للتقديم والحصول على مزيد من المعلومات.
ويتزامن مع تنظيم المؤتمر المعرض المصاحب والذي تشارك فيه كبرى الشركات المتخصصة في أجهزة ومعدات وأدوية العيون، إضافة إلى العديد من جمعيات طب العيون الخليجية والعربية.