خبراء عالميون في "مؤتمر طب العيون السعودي" يناقشون المستجدات بالرياض

وأوضح الدكتور سعد العنزي نائب رئيس الجمعية السعودية لطب العيون ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يعد أكبر لقاء علمي لطب العيون في المنطقة، ويشارك فيه عدد من المهتمين بمجال العيون من أطباء وطبيبات وأخصائيي وأخصائيات البصريات وخبراء مكافحة الإعاقة البصرية، إضافة إلى متحدثين وخبراء في مختلف تخصصات طب العيون من مختلف دول العالم.