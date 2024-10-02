"الغطاء النباتي" يخصص 500 جهاز إلكتروني لقراءة شرائح الماشية

وتسهم تلك الأجهزة في توفير بيانات شاملة عن المواشي في المملكة، كما تُمَكن المراقبين الميدانيين من معرفة المخالفين، عن طريق معرفة بيانات المالك والسجل البيطري للمواشي، وغيرها من المعلومات الدقيقة؛ وذلك لحماية الأراضي الرعوية من الرعي غير المنظم، وتعزيزًا للاستدامة البيئية، وسعيًا من المركز للمحافظة على الغطاء النباتي، وتنظيم الرعي في مناطق الحمى الرعوية.