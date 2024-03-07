ازدحام على شراء السلع والأغذية.. حركة تجارية رائجة قبيل رمضان في جازان

ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على عدد من المتاجر، توفر المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين؛ حيث تمتاز المنطقة بأكلاتها الشعبية الشهيرة خلال الشهر الفضيل؛ الأمر الذي يتطلب توفير المواد الأساسية لها، لذا تشهد محال بيع التمور، وحبوب الذرة، والدخن، والبن وغيرها من السلع ازدحامًا من قِبَل الأهالي لشراء السلع والمواد الغذائية، التي تشكل مادة أساسية لصنع وتحضير وجبات الإفطار والسحور الأساسية في معظم بيوت منطقة جازان.