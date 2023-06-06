"التعليم" تعلن مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي وظائفها المتاحة

أعلنت وزارةُ التعليم، اليوم، مواعيدَ فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.