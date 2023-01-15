اكتشاف سعودي يقضي على الخلايا السرطانية.. ما قصته؟

أعلن فريق بحثي سعودي اكتشاف مركب طبيعي يساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية والميكروبات الممرضة، وليس له تأثير سلبي على الخلايا الطبيعية.
ووفقاً للدراسة التي أجراها فريق سعودي تحت قيادة الدكتور حسام علي قنش، عضو هيئة التدريس بقسم علوم المختبرات الطبية بجامعة حائل، وبدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة حائل، وبالتعاون مع عدد من الباحثين بجامعات حائل والملك عبدالعزيز وأم القرى، فإن المركب الجديد محمل بمستخلص نبات البعيثران (Artemisia Judaica)، وقد أجربت تجربته على خلايا سرطان البروستات وأثبت فعاليته، بالإضافة إلى اختبار المركب على الخلايا الطبيعية، ولم يكن له تأثير عليها؛ نظراً لارتباط المركب بمستقبلات الخلايا السرطانية.
وقال المشرف على البحث الدكتور حسام قنش لـ"سبق"، إن: "المركب الجديد أعطى نتائج مخبرية مبشرة في قدرته على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، والميكروبات الممرضة، وبدون تأثيرات سلبية على الخلايا الطبيعية".
وأشار "قنش" إلى أن نبات البعيثران يتوافر في مناطق عدة في المملكة تشمل منطقة حائل، والمنطقة الجنوبية، ما يسهل عملية إنتاج المركب للاستخدامات الدوائية.
وتفتح نتائج الدراسة المجال أمام المصانع الدوائية في المملكة للتوسع في إجراء المزيد من الدراسات السريرية؛ لإنتاج مستحضرات علاجية باستخدام جزيئات طبيعية.
وتتواءم نتائج الدراسة مع رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تعزيز الوقاية الصحية، الذي يشمل العديد من المبادرات منها: مبادرة الابتكار في المجال الصحي، التي تهدف إلى ابتكار وتطوير منتجات ذات فائدة وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى مبادرة الحد من الأمراض المعدية، وكذلك تطوير منتجات دوائية، وتوطين صناعة الأدوية في السعودية للوصول إلى الأمن الدوائي، الذي يُعد أحد مستهدفات الرؤية، بحسب ما ذكره عضو هيئة التدريس بجامعة حائل.