اكتشاف سعودي يقضي على الخلايا السرطانية.. ما قصته؟

وتتواءم نتائج الدراسة مع رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تعزيز الوقاية الصحية، الذي يشمل العديد من المبادرات منها: مبادرة الابتكار في المجال الصحي، التي تهدف إلى ابتكار وتطوير منتجات ذات فائدة وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى مبادرة الحد من الأمراض المعدية، وكذلك تطوير منتجات دوائية، وتوطين صناعة الأدوية في السعودية للوصول إلى الأمن الدوائي، الذي يُعد أحد مستهدفات الرؤية، بحسب ما ذكره عضو هيئة التدريس بجامعة حائل.