٤٠٠ ألف من باكستان وإندونيسيا يؤدون حج هذا العام

أعلنت إندونيسيا أن عدد حجاجها لموسم حج العام الجاري، سيصل إلى ٢٢١ ألف حاج، بعد أن أمضت أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان (٢٧٦ مليون نسمة) ٣ سنوات بمخصصات منخفضة بسبب وباء كورونا.
وأشار تقرير صحيفة "دا جاكرتا بوست"، أن إندونيسيا أبرمت اتفاقًا مع المملكة العربية السعودية لإعادة حصة حجاج إندونيسيا إلى ما قبل وباء كورونا، ووقّع مذكرة التفاهم وزيرُ الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت قوماس.
من جانبها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية أن عدد حجاجها هذا العام سيصل إلى ١٧٩ ألف حاج.
وشكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني، محمد عمر بات، المسؤولين السعوديين على تعاونهم في تسهيل الحج وكل ما يتعلق به.
وسيبلغ هذا العام عددُ حجاج باكستان وإندونيسيا مجتمعين ٤٠٠ ألف حاج.
يُذكر أن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد يوم أمس الأول، أنه لا توجد أية قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام.
وأشار إلى أنه تم السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة؛ بهدف تعزيز التنافسية.