"نائب أمير مكة" يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي ويتفقد مرافق التوسعة الثالثة

وتفقّد أبواب الحرم المكي الشريف، واستمع لشرحٍ عن الأعمال التطويرية التي تمّ تنفيذها في عددٍ من الأبواب ومنها (باب الفتح وباب العمرة وباب الملك عبدالعزيز)، وكانت آخر الأعمال تـركـيـب الهـلالين الخاصين بمنارتَي باب الملك عبدالعزيز التي يتجاوز طولهما أكثر من 130م، ويصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 9 أمتار، وقاعدة بعرض 2م لكل هلال.