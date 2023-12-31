"نائب أمير مكة" يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي ويتفقد مرافق التوسعة الثالثة

استهل نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل، مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف، تفقد خلالها مرافق التوسعة السعودية الثالثة، واطّلع على سير الأعمال فيها، رافقه خلالها وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور توفيق الربيعة.
وأكد الأمير سعود بن مشعل، خلال الزيارة، أنها تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وبمتابعة من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، للوقوف على آخر الأعمال في توسعة المسجد الحرام، بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله ليؤدوا عباداتهم بيسر وسهولة
وثمّن للجهات كافة، الأعمال التي يقومون بها والتي تتطلب مضاعفة الجهود لخدمة البقعة الأقدس وقاصديها
وتفقّد أبواب الحرم المكي الشريف، واستمع لشرحٍ عن الأعمال التطويرية التي تمّ تنفيذها في عددٍ من الأبواب ومنها (باب الفتح وباب العمرة وباب الملك عبدالعزيز)، وكانت آخر الأعمال تـركـيـب الهـلالين الخاصين بمنارتَي باب الملك عبدالعزيز التي يتجاوز طولهما أكثر من 130م، ويصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 9 أمتار، وقاعدة بعرض 2م لكل هلال.
واستمع الأمير سعود بن مشعل، لشرحٍ عن الأسقف المعلقة المطلة على صحن المطاف والأعمال التي تمّت لتوسعة المطاف "الرواق السعودي"، والتي تم تنفيذها لتوفير مساحة للطائفين والمصلين وفق معايير هندسية عالية الجودة وتم تدعيمها بخدمات تقنية وأنظمة صوت وإنارة حديثة.
وتستوعب التوسعة البالغة مساحتها الإجمالية 12,350م2، 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة بفارق 10 آلاف طائف عن السابق.
وخلال جولته زار معرض الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الذي يعرّف الزوّار بالخدمات المقدّمة في الحرمين الشريفين والجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرّمة لتفصيلٍ عن مرافق التوسعة السعودية الثالثة التي يبلغ إجمالي مسطحات البناء فيها 320 ألف م2 تتسع لقرابة 300 ألف مصلٍ، وتتكون من 3 أدوار و4 مناسيب مهيأة للصلاة في الجزء الخلفي الشمالي والسطح، ومناسيب خاصة بالحركة وبدروم للخدمات، وتشمل 4 جسور شمالية تربط التوسعة ومبنى الخدمات والمصاطب، إضافة إلى 4 جسور جنوبية تربط التوسعة بالمطاف، وتبلغ إجمالي مساحة الجسور 45 ألف م2.
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل، الساحات الخارجية التي تحوي مشارب مياه، وأماكن للوضوء، وتبلغ مساحتها الإجمالية 180 ألف م2.
واطلع خلال الزيارة على مشروع الخدمات الذي تبلغ مسطحات بنائه 625 ألف م2، ويتضمن مصاطب للصلاة على مساحة 130 ألف م2 ويستوعب 33 ألف مصلٍ، ويحوي: دورة مياه، ومستشفى للطوارئ، و272 سلماً كهربائياً، و60 مصعداً، ومكاتب للجهات الحكومية.
واطلع الأمير سعود بن مشعل، على مشروعات "الأنفاق، وعبارات الكهرباء التي تهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية بالمسجد الحرام، والطريق الدائري الأول، ويهدف إلى تسهيل حركة المرور في المنطقة المركزية ويبلغ طوله 4640 م.