"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.000 سلة غذائية في ولاية ننجرهار بأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا بمختلف أشكال الدعم الإنساني.
من ناحية ثانية، سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة العربية السعودية للشعب الأفغاني المتضمنة 100 طن من التمور.
ونوّه القائم بأعمال رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني المولوي مطيع الحق خالص بجهود المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، مؤكداً أن تلك الجهود تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الوقوف مع الشعب الأفغاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي، مقدماً شكره الجزيل للمملكة حكومةً وشعباً على تلك الهدية المقدمة لبلاده.
وأوضح القائم بأعمال جمعية الأحمر الأفغاني أن تلك التمور سيتم توزيعها على الفئات الأشد احتياجا في مدينة كابل، والإقليم الجنوبي الغربي المركزي، والإقليم الشمالي الغربي المركزي، والإقليم الشمالي، والإقليم الشمالي الشرقي، والإقليم الغربي، والإقليم الجنوبي الغربي، والإقليم الشرقي، تستفيد منها 12.500 أسرة بواقع 75.000 فرد.
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة في منطقتي جاب غرام ومونشي غنج بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام ببنغلاديش للعام 1445هـ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض؛ للتخفيف من معاناتهم.