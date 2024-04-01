"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.000 سلة غذائية في ولاية ننجرهار بأفغانستان

وأوضح القائم بأعمال جمعية الأحمر الأفغاني أن تلك التمور سيتم توزيعها على الفئات الأشد احتياجا في مدينة كابل، والإقليم الجنوبي الغربي المركزي، والإقليم الشمالي الغربي المركزي، والإقليم الشمالي، والإقليم الشمالي الشرقي، والإقليم الغربي، والإقليم الجنوبي الغربي، والإقليم الشرقي، تستفيد منها 12.500 أسرة بواقع 75.000 فرد.