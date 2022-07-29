بمهرجان ولي العهد.. "اثعوه" تحقّق التوقيت القياسي لـ"الحقايق"

وجاءت بقية النتائج بالمراكز الأولى للأشواط الـ 13 الأخرى على النحو التسلسلي التالي: "عزام" لـ علي مسعود المري، "الغزيل" لـ سعد علي المري، "متعب" لـ علي مسعود المري، "المسك" لـ حمد عبدالله المري، "عناد" لـ حسن فحيمان الحويطي، "أصايل" لـ سعد سالم المري، "سرمد" لـ فيصل سالم المري، "شنذاره" لـ نواف فلحان القرشي، "لابد" لـ سعود خالد حثلين، "شواشه" لـ عبدالهادي هضبان المري، "كرار" لـ محمد علي المري، "بلشه" لـ عاطف عطية القرشي، "السامي" لـ محمد علي المري، "ريمه" لـ خليف رشيد الحربي، وأخيراً "المستشار" لـ ثايب عوده الشمري، يحقق المركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.