سبتمبر المقبل.. انطلاق المؤتمر السعودي البحري واللوجستي لرسم مستقبل النقل بالمملكة والخليج

جدير بالذكر أن المملكة حقّقت إنجازات كبرى في جهود التنويع الاقتصادي. ومن بين الإنجازات المهمة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط بين ثلاث قارات، إضافة إلى تطوير جميع خدمات النقل دعمًا لرؤية السعودية 2030. ونتيجة لهذه الجهود شهدت عام 2022 مناولة أكثر من "10.43" ملايين حاوية في موانئ المملكة، لتقفز بذلك 8 مراتب وتحتلّ المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في مناولة أعداد الحاويات.