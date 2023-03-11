"رئاسة الحرمين" تحتفي بـ"يوم العلم" غدًا ببرنامج وجلسات منوعة

‏وشدد على أهمية هذا اليوم، فهو استشعار بقوة هذه الراية وقيمتها الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام، موضحًا أنه من الواجب علينا أن نحتفي بهذه المناسبة الغالية من خلال المبادرات والبرامج والفعاليات التي تبرز قيمتها ومكانتها، مؤكدًا على جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالات والإدارات التابعة لها الاحتفاء بيوم العلم.