"الراجحي" يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القاهرة

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته، أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات؛ يتطلب منا جميعًا إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية برؤى جديدة؛ خصوصًا في المجالات الاجتماعية، لتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، منوهًا بالسياسات الاجتماعية في الدول العربية التي تهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يكفل التمكين التنموي عوضًا عن الرعاية التقليدية القائمة على المساعدات والمنح المادية.