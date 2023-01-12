"إمبلم رود" يسعى لحماية اللقب.. 22 دولة تطلب المشاركة في "كأس السعودية 2023"

شوط "الديربي السعودي" المقام على مسافة 1600 متر، ينتظر كذلك منافسة قوية هذه النسخة، فبعدما تصدرته في الأعوام السابقة كلّمن الولايات المتحدة واليابان، وحصدتا جائزته البالغة 1.5 مليون دولار، تحتدم المنافسة هذا العام بمشاركة أوروغواي عبر الجواد المميز والقوي "إيس-يونيكو" و"لوريلي"، اللذين اقتربا من أعلى التصنيفات الدولية للشوط، إضافة إلى مشاركة الحصان "موج"، بإشراف وتدريب من سعيد بن سرور، ويتوقع كذلك مشاركة الجواد "هولواي بوي" في الشوط ذاته، وهو المسجل كأول خيل يفوز بمشاركته الأولى في مهرجان "رويال أسكوت" منذ عام 1996، بينما يتقدم الحصان "إيليت باور" الجياد القوية المشاركة في شوط "بريدرز كب للسرعة".