"إمبلم رود" يسعى لحماية اللقب.. 22 دولة تطلب المشاركة في "كأس السعودية 2023"

ينطلق مهرجان كأس السعودية 2023، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يومي الجمعة والسبت، الـ 24 والـ 25 من فبراير القادم، بعدما تلقّى أكثر من 1400 طلب للمشاركة من 22 دولة، للتنافس على جوائز البطولة الأغلى في العالم، البالغة جوائزها 35.35 مليون دولار.
وينطلق المهرجان بمجموعة أشواط متنوعة المسافات والتصنيفات العالمية بين المضمار الرمليّ والعشبيّ، أبرزهم السباق الأغلى في العالم في الشوط الرئيسيّ بـ"كأس السعودية"، المصنف فئة أولى عالميًّا على مسافة 1800 متر، بجائزة تبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة لشوط سباق "كأس العبية"، الذي تم رفع تصنيفه للفئة الأولى، والمخصص للخيل العربية الأصيلة، وسباق الفئة الثانية "كأس المنيفة" للخيل العربية الأصيلة، على مسافة 2000 متر.
وتتصدر قائمة المشاركين في يومي المهرجان 46 جوادًا فائزًا بسباقات مصنفة أولى عالميًّا، قادمة من (اليابان، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة لعودة مميزة بتمثيل قويّ من (المملكة المتحدة، إيرلندا، الأرجنتين، فرنسا، وألمانيا).
يتطلّع الجواد الفائز بكأس السعودية 2022 "إمبلم رود" المملوك لإسطبل الأمير سعود بن سلمان للدفاع عن لقبه، وفي حال حصل على فوز ثان؛ سيصبح "إمبلم" صاحب الرصيد الأعلى بمجموع جوائز تقدر بـ20.2 مليون دولار، متجاوزًا الأعجوبة الأسترالية "وينكس"، والتي حصدت 18.3 مليون دولار بنهاية مسيرتها في عالم السباقات.
وتشهد مشاركات الإسطبلات الأمريكية حضورًا قويًّا، خاصة من المالك السعوديّ "عمرو زيدان" عبر وصيف النسخة الماضية لكأس السعودية، بطل كأس دبي العالميّ "كنتري غرامر"، و"طيبة" الفائزة في ثلاثة من سباقات الفئة الأولى، مع توقّعات بانضمام بطل "كنتاكي ديربي 2022" "ريتش سترايك" لقائمة المتنافسين على تحدي السباق الرئيسيّ.
وتشارك دولة الإمارات بثاني أعلى الجياد تصنيفاً في شوط كأس السعودية، وهو "ريبلز رومانس"، الذي يقوم على تدريبه المدرب "شارلي أبلبي"، الذي قدم أداءً مبهرًا أثناء فوزه بسباق "بريدرز كب" العشبيّ، والمصنف فئة أولى عالميًّا.
وتتجدد مساعي اليابان في تحقيق الفوز بأغلى سباق في العالم بقيادة "بانتلاسا" وبتدريب من "يوشيتو ياهاغي"، وكذلك "جيوغليف" بتدريب "تتسويا كيمورا"، بالإضافة للمؤهل تلقائيًّا إلى شوط كأس السعودية الرئيسيّ "لايت بولت"؛ عقب فوزه في كأس الأبطال المصنفةفئة أولى عالميًّا، بمضمار "شكيو" في ديسمبر الماضي.
ويمثّل أستراليا في مشاركتها الأولى ضمن الكأس الجواد "لو أوف إنديسيز"، والذي سجّل مع مدربه المقيم في سيدني "إنابيل نيشام"،فوزه الخاص بأحد سباقات الفئة الأولى، بالإضافة لمشاركات قوية من أوروبا وأمريكا الجنوبية، متمثلة في "سافرون بيتش" و"أوردرأوف أستراليا"، مع الجواد "نينو غوابو" الذي تدربه "ماريا مونيوز".
وتغدو الأشواط المصاحبة مختلفة في النسخة الرابعة من مهرجان كأس السعودية 2023؛ بعد ترقية تصنيف سباق "كأس العبية" إلى الفئة الأولى، بجانب 5 أشواط من الفئة الثالثة. ويعود "هادي دي كارير" -حامل "كأس العبية" العام الماضي- للدفاع عن لقبه، ويرافقه "آر بيريتش لايك مي" صاحب المركز الثالث في النسخة ذاتها، حيث يعدّ الأخير أحد الجياد البارزة المرشحة للفوز بالكأس الذي تبلغ جائزته المالية مليونيْ دولار.
ويقام على مسافة 3000 متر "كأس البحر الأحمر" والمصنف فئة ثالثة عالميًّا، والأغلى بين الأشواط المصاحبة، بقيمة جائزته المالية البالغة 2.5 مليون دولار، ويشهد عودة الجواد "سبجي كتفيست" المنقطع عن السباقات منذ فوزه بـكأس الذهب في مهرجان "رويال أسكوت 2021"،وينافسه زميلاه من بريطانيا "كويكثورن" و"ترولرمان".
ويستقطب "كأس نيوم" المقام على مسافة 2100 متر، وبجوائز تبلغ 1.5 مليون دولار، أكثر من 90 مرشحًا دوليًّا، من بينهم خيل إسطبل جودلفين "ريل ورلد"، و"ديرينغ تاكت"، الذي حلّ رابعًا في "كأس اليابان"، والفائز بسباق دبيّ العشبيّ "بانتالاسا".
ويُتوقع لشوط كأس "1351 للسرعة" المصنف فئة ثالثة عالميًّا، أن يعيد جمع الجياد اليابانية التي فرضت سطوتها في النسخة الماضية، بحضور الفرس "سونغ لاين" و"كاسا كريد"، وهو الجواد الذي نجحت الفرس في التقدم عليه بفارق رأس حينها، كما يتوقع عودة "هابي رومانس" و"بوغو" للمشاركة مرة أخرى في السباق ذاته.
أما "كأس الرياض للسرعة" المصنف فئة ثالثة عالميًّا، والذي تبلغ جوائزه المالية 1.5 مليون دولار، فيشارك في المنافسة عليه الجواد المرشح "دانسينغ برنس"، وهو الفائز بفارق 5 أطوال في العام الماضي؛ ولكنه قد يواجه منافسة صعبة مع الحصان "ريميك" الحاصل على بطاقة تأهل تلقائية؛ لفوزه في سباق "كابيلا ستيكس" المصنف فئة 3 عالميًّا الشهر الماضي.
شوط "الديربي السعودي" المقام على مسافة 1600 متر، ينتظر كذلك منافسة قوية هذه النسخة، فبعدما تصدرته في الأعوام السابقة كلّمن الولايات المتحدة واليابان، وحصدتا جائزته البالغة 1.5 مليون دولار، تحتدم المنافسة هذا العام بمشاركة أوروغواي عبر الجواد المميز والقوي "إيس-يونيكو" و"لوريلي"، اللذين اقتربا من أعلى التصنيفات الدولية للشوط، إضافة إلى مشاركة الحصان "موج"، بإشراف وتدريب من سعيد بن سرور، ويتوقع كذلك مشاركة الجواد "هولواي بوي" في الشوط ذاته، وهو المسجل كأول خيل يفوز بمشاركته الأولى في مهرجان "رويال أسكوت" منذ عام 1996، بينما يتقدم الحصان "إيليت باور" الجياد القوية المشاركة في شوط "بريدرز كب للسرعة".
تشهد الأمسية الأولى التي ستقام يوم الجمعة 24 فبراير، إقامة شوط تحدي الخيالة العالميّ، بمشاركة أسماء عدة للخيالة العالميين، في منافسة تجمع بين 14 خيالًا -سبعة ذكور وسبع إناث- من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
ويأتي سباق "الشوط السعوديّ الدوليّ"، بمشاركة جياد تمثّل 11 دولة، تشمل (التشيك، إسبانيا، الدنمارك، السويد، النرويج، إيطاليا، اليونان، السعودية، البحرين، وقطر)، بالإضافة لمشاركة محتملة لأول حصان مدرَّب في البرتغال، وهو "ميديا ستورم"، الذي يشرف على تدريبه البرتغالي غاسبار فاز. وتُختتم الأمسية الأولى بـ"كأس المنيفة"، المخصص للجياد العربية الأصيلة، على مسافة 2100 متر، بجائزة قدرها مليون دولار لأول مرة؛ بعد ترقية تصنيفه إلى الفئة الثانية.
وقال "توم رايان"، مدير عامّ الاستراتيجية والسباقات الدولية في نادي سباقات الخيل: "النسخة الماضية من مهرجان كأس السعودية كانت ناجحة للغاية، إذ دخل "إمبلام رود" التاريخ من أوسع أبوابه، كأول خيل محليّ التدريب يفوز بكأس السعودية". وأشار إلى النجاح اللافت للجياد اليابانية التي عادت إلى بلادها فائزة بأربعة سباقات فئوية".
وأضاف: "كان لهذه النتائج صدى في جميع أنحاء عالم سباقات الخيل، ونحن على ثقة من أنه سيتمّ سرد عدة قصص خالدة أخرى هذا العام عن أقوى العروض في سباقات الخيل".
وأعرب "رايان" عن سعادته بحجم المشاركات الدولية القادمة من خمس قارات؛ لما في ذلك من تعزيز السمعة والمكانة العالمية التي صنعها كأس السعودية بسرعة بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، بالإضافة لترقية السباقات المصاحبة هذا العام؛ شاعرًا بالفخر الكبير لهذا الإنجاز.
وتابع: "إننا نتطلع إلى الترحيب بمتعهدي الخيل من الجنسين، وعشاق السباقات من جميع أنحاء العالم في الرياض الشهر المقبل في لقاء آخر لا ينسى بمهرجان كأس السعودية."