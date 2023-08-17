خلال 1444هـ.. ديوان المظالم يراجع بشكل مرئي أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية

أعلن ديوان المظالم أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي قامت خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ بمراجعة أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية من جميع الدوائر والمحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، بمختلف مراحل التقاضي الإداري، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 10 آلاف حكم قضائي خلال ذات المدة.