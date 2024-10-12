"الصحي السعودي": 5 إرشادات للحفاظ على صحة المفاصل

أصدر المجلس الصحي السعودي، اليوم السبت، خمسة إرشادات للتحكم بعوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
جاء ذلك ضمن حملات المجلس التوعوية لتحسين جودة حياة الفرد.
وشملت هذه الإرشادات، الحفاظ على الوزن الصحي باتباع نمط غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وحماية المفاصل من الإصابات من خلال القيام بتمارين خاصة.
مع ضرورة التأكد من خلو موقع العمل من مخاطر السقوط وتوفير الأدوات المناسبة التي تناسب القدرة البدنية، ثم الإقلاع عن التدخين.
وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بالمفاصل والوقاية من الالتهابات والإصابات؛ ما يسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد.