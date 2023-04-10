الأمطار الغزيرة تتواصل بالطائف.. والدوام المدرسي حضوري

تُواصل الأمطار هطولها على "الطائف"، بعد أن كانت قد بدأت فجر اليوم، ثم عادت قبل قليل بغزارة مصحوبةً بكميات من البرد.
ورغم هطول الأمطار التي سبقها تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد، لم تقم إدارة التعليم بالمحافظة بإقرار تعليق الدوام الحضوري للمدارس؛ حيث باشر المعلمون والمعلمات وطلابهم دواماتهم، ومن بينهم الذين يقطعون مسافات طويلة في الطرق للوصول لمقار عملهم خصوصًا بالمراكز والقرى المجاورة للمحافظة؛ مما قد يشكل خطورة عليهم بسبب السيول الناتجة عن الأمطار.
يشار إلى أن التعليم بالطائف كان قد قرر تحويل الدراسة عن بُعد يوم أمس الأحد، واليومين الأخيرين "الأربعاء والخميس" من الأسبوع الماضي؛ بناءً على ما وردهم من الأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.