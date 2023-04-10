الأمطار الغزيرة تتواصل بالطائف.. والدوام المدرسي حضوري

يشار إلى أن التعليم بالطائف كان قد قرر تحويل الدراسة عن بُعد يوم أمس الأحد، واليومين الأخيرين "الأربعاء والخميس" من الأسبوع الماضي؛ بناءً على ما وردهم من الأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.