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خلال يونيو ولأول مرة منذ 20 عامًا.. 90% انخفاضًا بحالات الغبار والعواصف الرملية بالمملكة

نتيجة جهود منظومة البيئة ضمن مستهدفات رؤية 2030.. والوسطى والحدود الشمالية تسجلان 100%
خلال يونيو ولأول مرة منذ 20 عامًا.. 90% انخفاضًا بحالات الغبار والعواصف الرملية بالمملكة

سجلت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في حالات الغبار والعواصف الغبارية والرملية خلال شهر يونيو للعام الجاري 2024م بنسبة بلغت 90%، لأول مرة منذ 20 عامًا، مقارنةً بمتوسط الحالات للفترة الزمنية للـ 20 سنة الماضية.

وتأتي نسبة الانخفاض نتيجة جهود منظومة البيئة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وكشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية عن أن المنطقة الوسطى والحدود الشمالية شهدتا تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يونيو الماضي بنسبة 100%.

وسجلت المنطقة الشرقية نسبة انخفاض بلغت 90%، فيما سجلت نجران نسبة بلغت 70%، وجازان 60%.

المملكة العربية السعودية
المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية

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