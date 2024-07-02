خلال يونيو ولأول مرة منذ 20 عامًا.. 90% انخفاضًا بحالات الغبار والعواصف الرملية بالمملكة

سجلت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في حالات الغبار والعواصف الغبارية والرملية خلال شهر يونيو للعام الجاري 2024م بنسبة بلغت 90%، لأول مرة منذ 20 عامًا، مقارنةً بمتوسط الحالات للفترة الزمنية للـ 20 سنة الماضية.