جهود مسيرة التحول الرقمي.. "إحسان" موثوقية غيّرت مفهوم التبرّع

سخّرت الدولة التقنية للعمل الخيري لضمان وصول الصدقة للمحتاج بشفافية عالية وموثوقية تعكس جودة الإجراءات، ناهيك عن اختصار عامل الوقت والجهد.
جهود كبيرة طوّعت من خلالها الانفتاح الرقمي وانتشار خدمات الإنترنت في المملكة، كذلك اقتناء الهواتف الذكية لدعم مسيرة العمل الإنساني، فلم يعد القطاع الثالث بعيدًا عن الحوكمة وضبط المدخولات وشمولية المستفيدين، هذه الإجراءات غيّرت مفهوم التبرع وجعلته متوائمًا مع التحول نحو التقنية، الذي تسلكه كل الجهات في المملكة؛ كمنصة "أبشر"، وغيرها من المنصّات والتطبيقات وجهود الذكاء الاصطناعي والقفزات التي شملت كل المناحي.
جاء إطلاق الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري في هذا الشهر المبارك تلمُّسًا لحاجات المتعفّفين، وتسهيل عمليات التبرع، وخاصة أن المحسنين يتسابقون في هذه الليالي للبذل وتقديم ما يشفع لهم فيتبرعون للمحتاجين، فحرصت الدولة على توفير منصة وطنية تضمن شفافية التبرع بداية من تحويل المبلغ، وصولًا للمحتاج بإجراءات بسيطة وواضحة، وهو ماكان بالفعل عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان".
تجد هذه المنصة منذ إنشائها، الدعمَ الكبير من القيادة الرشيدة التي طالما كانت سبّاقة إلى عمل الخير بتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به؛ مما يحفز أهالي الخير على انتهاج طريقها، فعملت على هذه المنصة التي أصبحت الوجهة الأولى والملاذ الأضمن للمتبرع.
ما يميّز "إحسان" حوكمة وموثوقية التبرع بلجنة إشرافية تقف على العمليات وتبحثها بدقة؛ فأثمرت الثقة التي حظيت بها من القيادة، أيّدها الله، ودعم وإشراف 12 جهة حكومية، بوصول إجمالي التبرعات أكثر من 3 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة في وقت قياسي.