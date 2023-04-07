جهود مسيرة التحول الرقمي.. "إحسان" موثوقية غيّرت مفهوم التبرّع

جهود كبيرة طوّعت من خلالها الانفتاح الرقمي وانتشار خدمات الإنترنت في المملكة، كذلك اقتناء الهواتف الذكية لدعم مسيرة العمل الإنساني، فلم يعد القطاع الثالث بعيدًا عن الحوكمة وضبط المدخولات وشمولية المستفيدين، هذه الإجراءات غيّرت مفهوم التبرع وجعلته متوائمًا مع التحول نحو التقنية، الذي تسلكه كل الجهات في المملكة؛ كمنصة "أبشر"، وغيرها من المنصّات والتطبيقات وجهود الذكاء الاصطناعي والقفزات التي شملت كل المناحي.