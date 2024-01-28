موجتان باردتان و"المطرية الـ7" تتواصل.."الحصيني": بداية "البلدة" وتنوع الزراعات

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد يوافق النجم الثاني من نجوم الشبط "طالع البلدة"، مشيراً إلى أنه 6 كواكب مستديرة خفيفة، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء وأيامه 13 يوماً.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "البلدة" أولها محرق وآخرها مورِق ويشتد فيها البرد، خاصةً إذا ما هبت رياح سيبيرية أو قطبية، وفيها أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيها البطيخ والقطن، وينقل في آخرها أفراخ النخيل.
وأضاف: "تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، والأيام الثلاثة الأخيرة منها جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار".
وتابع: يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات، كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية على معظم مدن المملكة مع تباين درجات الحرارة حسب الموقع.
وأبان أنه بحسب نماذج الطقس، يوافق بداية طالع "البلدة" موجة برد متوسطة القوة، ومتوقع نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم موجة برد من شبه قوية إلى قوية على معظم المملكة والخليج، إلا أن يصرفها الله.
وأردف يقول: استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ -إن شاء الله- على أجزاء متفرقة من الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية مع فرصة بنسبة 20% ثلوج على شمال المملكة، والتغيير وارد لأنها توقعات، والله أعلم".