موجتان باردتان و"المطرية الـ7" تتواصل.."الحصيني": بداية "البلدة" وتنوع الزراعات

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد يوافق النجم الثاني من نجوم الشبط "طالع البلدة"، مشيراً إلى أنه 6 كواكب مستديرة خفيفة، وهو الطالع الخامس من طوالع الشتاء وأيامه 13 يوماً.