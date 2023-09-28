شاهد.. إغلاق معمل لإنتاج الحلويات والمعجنات يعمل من دون ترخيص في "هدا الطائف"

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن المعمل يقع في بدروم ضمن عمارة سكنية، ولم يكن نظاميًا، حيث يفتقد لأبسط شروط النظافة، ولم يتقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، كما يمارس العمل من دون لوحة رسمية تدل على وجود محل تجاري، ما يعني تخفي عمالته ومن يملك المعمل تجاريًا ومخالفتهم للأنظمة.