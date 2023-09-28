شاهد.. إغلاق معمل لإنتاج الحلويات والمعجنات يعمل من دون ترخيص في "هدا الطائف"

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، عن معمل لإنتاج الحلويات والمعجنات يُمارس عمله من دون ترخيص نظامي، ومن دون شهادات صحية للعمالة داخل بدروم سكني، وذلك بعدما توفرت لديها معلومات عن معمل يُنتج كميات كبيرة من الحلويات والمعجنات، ويتم توزيعها على المحال، دون وجود ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، أو شهادات صحية للعمالة الوافدة التي تقوم بتجهيز تلك المُنتجات الغذائية وبطرق بدائية تشكل خطورة على صحة المُستهلك.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن المعمل يقع في بدروم ضمن عمارة سكنية، ولم يكن نظاميًا، حيث يفتقد لأبسط شروط النظافة، ولم يتقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، كما يمارس العمل من دون لوحة رسمية تدل على وجود محل تجاري، ما يعني تخفي عمالته ومن يملك المعمل تجاريًا ومخالفتهم للأنظمة.
مراقبو البلدية أثناء تجوالهم ومتابعتهم لمحتويات المعمل والذي تضمن مجموعة من الأدوات يتم من خلالها تجهيز الحلويات والمعجنات، لاحظوا "شيرة" مختلطة بالحشرات، وقديمة التجهيز، ويتم استخدامها في تحلية الحلويات وغيرها ، بخلاف أن الأدوات المستخدمة كانت مُتسخة.
يُشار إلى أن الأمانة أغلقت المعمل بعد مصادرة محتوياته كاملةً، وعاقبت صاحبه بفرض غرامة مالية تُعد من الحد الأعلى وفقًا لأنظمة العقوبات والغرامات البلدية حيال المخالفات التي يتم رصدها.