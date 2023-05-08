"كن واعيًا.. شارك.. اهتم".. "بريستول مايرز سكويب" تتعاون مع جهات عدة لنشر وتعزيز الوعي حول مرض الثلاسيميا
أوضح أوسكار ديلجادو، المدير العام لشركة "بريستول مايرز سكويب" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مرض الثلاسيميا يعتبر اضطرابًا وراثيًّا في الدم يحدث بسبب إنتاج شكل غير طبيعي من الهيموجلوبين، وهو البروتين المتواجد ضمن خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها جسم الإنسان لنقل الأوكسجين.
وأضاف ديلجادو: يقود هذا الاضطراب إلى الإصابة بمرض فقر الدم (الأنيميا) والعديد من المضاعفات الحادة مثل تشوهات العظام وقصور النمو.
ويتعين على مرضى الثلاسيميا غالبًا -وفق ديلجادو- الخضوع لإجراء نقل الدم طيلة حياتهم لدعم نموهم وتطورهم الطبيعي، والحفاظ على جودة حياتهم وزيادة متوسط عمرهم المتوقع.
ويمثل مرض الثلاسيميا تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، ويعد شائعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تشير الدراسات إلى أن مرض الثلاسيميا ينتشر بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، وتتراوح نسبة انتشاره بين 0.4٪ في المنطقة الشمالية و5.9٪ في المنطقة الشرقية، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وفي دولة الإمارات، تشير بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن 8.5٪ من سكان الدولة على الأقل يحملون المورثة المسببة للثلاسيميا.
وتابع: في مصر يُعد مرض الثلاسيميا السببَ الأكثر شيوعًا لفقر الدم الانحلالي بالمناعة الذاتية، ووفقًا للاتحاد الدولي للثلاسيميا؛ فقد تم تسجيل ما يصل إلى 10.000 مريض بالثلاسيميا في مصر.
ويهدف اليوم العالمي للثلاسيميا الذي ينظمه الاتحاد الدولي للثلاسيميا في 8 مايو من كل عام، إلى تشجيع تعاون المجتمع العالمي للارتقاء بالمعارف وخدمات الرعاية الصحية التي تخص المرض الذي يؤثر على حياة أكثر من 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار فعالياتها الخاصة باليوم العالمي للثلاسيميا، قامت شركة "بريستول مايرز سكويب" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للثلاسيميا والجمعية السعودية لأصدقاء مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، والجمعية السعودية لطب وخدمات نقل الدم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجمعية الإمارات للثلاسيميا، والجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط؛ بهدف نشر وتعزيز الوعي حول مرض الثلاسيميا ودعم المرضى تحت شعار "كن واعيًا، شارك، اهتم".
وسعيًا إلى تعزيز الوعي حول المرض ودعم المصابين به، قامت "بريستول مايرز سكويب"، بالتعاون مع العديد من صناع المحتوى في المنطقة ومن ضمنهم السعودية سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصانعة المحتوى منى أبو سليمان، وفي مصر مع النجمة السينمائية والتلفزيونية والسفيرة الفخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أمينة خليل، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فتم التعاون مع "زهرة لاري" أول متزلجة إماراتية على الجليد؛ حيث قمن بنشر مقاطع فيديو توعوية حول المرض والاحتفاء بمحاربيه.
وبذلت الحكومة السعودية جهودًا جبارة لتحديد عدد حَمَلة مورثة الثلاسيميا؛ من خلال إطلاق برنامج لإجراء الفحوصات قبل الزواج (ويسمى حاليًا برنامج الزواج الصحي)، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا في المملكة. كما بذلت الحكومة الإماراتية جهودًا حثيثة لزيادة فحوصات الكشف عن المرض، وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية والارتقاء بها، وتحفيز الوعي حول الحاجة إلى تحديد عدد حملة مورثة الثلاسيميا.
وأضاف ديلجادو: منذ عام 2012، أصبح الفحص الطبي ما قبل الزواج إلزاميًّا، ففي مصر، قامت وزارة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة مؤخرًا، بتنظيم مبادرة جديدة لفحص المقبلين على الزواج لتقليل نِسَب الإصابات بالأمراض الوراثية؛ بما في ذلك مرض الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي.
وتلتزم بريستول مايرز سكويب بدعم احتياجات مرضى الثلاسيميا في المنطقة وأسرهم. وفي إطار فعالياتنا باليوم العالمي للثلاسيميا هذا العام، تسعى إلى تسليط الضوء على العبء الهائل الذي يفرضه المرض على الأفراد والعائلات وأنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع: سنواصل سعينا لسد الفجوة في الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا من خلال إبرام الشراكات وإطلاق المبادرات الاستراتيجية القادرة على تسهيل الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، والارتقاء بالوعي حول المرض. ومن خلال تضافر جهودنا، يمكننا تزويد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتخصصين والأسر والأفراد بالمعرفة والموارد الضرورية، للتعامل مع مرض الثلاسيميا بكفاءة.
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