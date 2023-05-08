"كن واعيًا.. شارك.. اهتم".. "بريستول مايرز سكويب" تتعاون مع جهات عدة لنشر وتعزيز الوعي حول مرض الثلاسيميا

ويمثل مرض الثلاسيميا تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، ويعد شائعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تشير الدراسات إلى أن مرض الثلاسيميا ينتشر بشكل واسع في المملكة العربية السعودية، وتتراوح نسبة انتشاره بين 0.4٪ في المنطقة الشمالية و5.9٪ في المنطقة الشرقية، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وفي دولة الإمارات، تشير بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن 8.5٪ من سكان الدولة على الأقل يحملون المورثة المسببة للثلاسيميا.