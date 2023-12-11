إحالة مواطنيْن للمحكمة تَسَبَّبَا في وفاة شخص بتصادمهما عمدًا بمركبتيهما

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهميْن بالقيادة بسرعة عالية تُخِل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمدًا إثر خلافات سابقة، وصدْم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر؛ مما تسبب في انحراف إحدى المركبتين عن مسارها وارتطامها بعمود إنارة كهرباء؛ وهو ما أدى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.