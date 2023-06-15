في 20 دقيقة فقط.. هكذا يتم تنظيف سطح الكعبة بأحدث التقنيات

جاء ذلك عبر فريق مختص يستخدم أحدث التقنيات للتنظيف، ومن خلال عدة مراحل، تتمثل في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.