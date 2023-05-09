طيران ناس يتسلم 3 طائرات.. ويرفع حجم أسطوله إلى 48 طائرة

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، أن الشركة سجلت نمواً استثنائياً في عملياتها وحجم اسطولها، إذ نجحت في إضافة 22 طائرة خلال الـ 26 شهر الماضية، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، التي تهدف للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية. وأشار إلى أن تسلم الطائرات الثلاث يأتي بالتزامن مع التعافي الذي يشهده قطاع السفر والسياحة، مع توقعات بتسجيل أرقام نمو مميزة في موسم الصيف الحالي 2023 ، لاسيما مع إعلان طيران ناس عن إضافة 10 وجهات وخطوط سير جديدة ضمن موسم صيف 2023 في كل من القارة الآسيوية والأوروبية وذلك ابتداءً من يونيو المقبل بهدف تعزيز شبكة رحلاته الدولية المتنامية، كما يتزامن أيضا مع قرب موسم الحج الذي تخطط فيه الشركة لنقل اكبر عدد ممكن من الحجاج وزوار الحرمين الشريفين.