أكاديمية سعودية تنضم إلى كتاب نخبة القيادات السعودية المرموقة

اختيرت الدكتورة حنين محمد شعيب، الأستاذ المشارك، ضمن 116 قيادة نسائية ورجالية سعودية مرموقة في جميع المجالات بالقطاع الخاص والحكومي السعودي.
يأتي ذلك ضمن كتاب النخبة الصادر عن جهة النشر الدولية أُمنيا "Omnia"، والذي تصدره كل من الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان وغيرهما.
وتضمن الكتاب عددًا من القيادات والنماذج النسائية المتميزة في المملكة العربية السعودية، واحتوى على أن الدكتورة حنين محمد شعيب، عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة لديها شغف كبير في أبحاثها الأكاديمية وعملها الإداري منذ عام 2006.
تأتي الباحثة على رأس الأكاديميات السعوديات اللاتي ركزن على مواضيع التمكين والقيادة. وكانت وما تزال جزءًا من الكفاءات القيادية التي تساهم في بناء مستقبل زاهر للمرأة السعودية.
وقدمت الدكتورة حنين ثلاثية بحثية مصنفة دوليًا، تمركزت حول قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" للهوية القيادية في التواجد الافتراضي، تركيزاً على الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على منصة تويتر (x)، وتحليل التواصل الإلكتروني القيادي مع الجمهور الداخلي والخارجي، ودوره في بناء الصورة القيادية.
كما ركزت الباحثة على دور التواصل القيادي الإلكتروني في بناء جسور تواصل وترابط عاطفي خلال فترة جائحة كورونا.
ومن أهم نتائج أبحاثها أهمية التواصل الإلكتروني للقيادات في بناء الثقة مع الجمهور محلياً ودولياً، ودور المملكة الاستثنائي في تعزيز رأس المال الاجتماعي من خلال التواصل الافتراضي الذي يدعم بناء الثقة في القرارات القيادية والمبادرات المستقبلية.