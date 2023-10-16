أكاديمية سعودية تنضم إلى كتاب نخبة القيادات السعودية المرموقة

وتضمن الكتاب عددًا من القيادات والنماذج النسائية المتميزة في المملكة العربية السعودية، واحتوى على أن الدكتورة حنين محمد شعيب، عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة لديها شغف كبير في أبحاثها الأكاديمية وعملها الإداري منذ عام 2006.