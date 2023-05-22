جامعة الملك خالد تعقد لقاءً مع الشيخ "المطلق" للتوعية بآثار المخدرات

وأضاف "القرني" أن هذا اللقاء يأتي ضمن إسهامات جامعة الملك خالد في الجهود الوطنية المباركة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها المملكة؛ لتحرير المجتمع من هذه السموم وحماية الأفراد من شرورها، واتساقًا مع أهداف رؤية المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق المستقبل الأفضل عن طريق تحصين الفرد والمجتمع من أضرار التبغ وتعاطي المسكرات والمخدرات.