جامعة الملك خالد تعقد لقاءً مع الشيخ "المطلق" للتوعية بآثار المخدرات

عقدت جامعة الملك خالد، ممثلةً في كلية الشريعة وأصول الدين، أمس الأحد، لقاءً افتراضيًّا توعويًّا مع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعنوان "نصائح وتوجيهات"، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.
جاء اللقاء برعاية رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وأداره الأستاذ الدكتور سعيد بن متعب القحطاني.
وقال "المطلق": إن حرب المخدرات أعظم فتكًا من حروب الأسلحة، وإن ضحايا الأولى تفوق ضحايا الحروب الأخرى، مشددًا على أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لمحاربة المهربين والمروجين المتعاونين مع أعداء الدين والوطن، والذين يستهدفون إفساد وفساد شباب وفتيات هذا الوطن.
وتطرق "المطلق"، خلال حديثه، إلى عدد من المحاور؛ أبرزها: التحذير من المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع، والجهود الوطنية لمحاربة المسكرات والمخدرات، وأثر الأصدقاء في حياة الفرد، إضافة إلى أهمية التحصيل العلمي الشرعي وعموم التخصصات النافعة والتزود من المعارف والمهارات في مكافحة المخدرات.
من جانبه، قال عميد الكلية الدكتور محمد بن علي القرني: إن اللقاء هدف إلى المساهمة والمشاركة في فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي انطلقت تحت شعار "الحرب على المخدرات"، إلى جانب رفع نسبة الوعي بين أفراد المجتمع الجامعي بمخاطر التبغ والمخدرات وآثارهما.
وأضاف "القرني" أن هذا اللقاء يأتي ضمن إسهامات جامعة الملك خالد في الجهود الوطنية المباركة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها المملكة؛ لتحرير المجتمع من هذه السموم وحماية الأفراد من شرورها، واتساقًا مع أهداف رؤية المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق المستقبل الأفضل عن طريق تحصين الفرد والمجتمع من أضرار التبغ وتعاطي المسكرات والمخدرات.