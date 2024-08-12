"الربط الكهربائي الخليجي" تنال تصنيف ائتماني ('A+'/Stable) من "فيتش"

حصلت هيئة الربط الكهربائي الخليجي على التصنيف الائتماني ('A+'/Stable) من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي، حيث يمنح التصنيف الائتماني للهيئة العديد من المزايا؛ منها: تحسين القدرة على التمويل عبر تسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة، بالإضافة لزيادة الثقة بين المستثمرين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن خفض تكاليف التمويل عبر تقليل أسعار الفائدة على القروض، وأخيرًا تعزيز السمعة الدولية من خلال رفع مكانة الهيئة على المستوى العالمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الهيئة من التصنيفات المرتفعة على مستوى الشركات العاملة في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع للمستقبل بمزيد من الحماس للحصول على تصنيفات وشهادات جودة قادمة، مبينًا أن حصد العديد من التصنيفات وشهادة الجودة يعزز من مكانة الهيئة ويزيد من تأثيرها الإيجابي.
وأضاف أن الهيئة ركزت في الفترة الماضية على تغيير النموذج المالي استعدادًا لعمليات الانخراط في عمليات التوسعة، مؤكدًا أن مشاريع التوسعة في الشبكة الكهربائية تتطلب تمويلًا ماليًا كبيرًا من المؤسسات التمويلية وليس من الدول الأعضاء.
وأفاد بأن الدول الست الأعضاء ضخّت 1.5 مليار دولار لتمويل مراحل المشروع الأولى خلال فترة التأسيس، مضيفًا أن الهيئة تركز على التفاوض على الجهات التمويلية للحصول على القروض التي تتوزع على صناديق التنمية أو مؤسسات تمويلية، وأن الحصول على التصنيف الائتماني خطوة أساسية للوصول إلى مرحلة التمويلية من تلك الجهات التمويلية من خلال الحصول على التمويل من المؤسسات الكبرى وبتكلفة أقل.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني المرتفع عنصر أساسي في جلب القروض وخفض التكلفة، مضيفًا أن مشروع الحصول على التصنيف الائتماني بدأ منذ عدة أشهر، من خلال وضع خطة لهذا الغرض من قبل فريق العمل، حيث كانت هناك إستراتيجية واضحة عبر تحديد شركات التصنيف الائتماني العالمي المستهدفة، لافتًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشاري للوقوف على أفضل الآليات والطرق المناسبة، وأن خطة الحصول على التصنيف الائتماني حظيت بدعم كبير من مجلس الإدارة عبر المشاركة في بعض الاجتماعات.
وأوضح أن التصنيف الائتماني للهيئة يفتح خيارات عديدة للحصول على التمويل، سواء مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات إصدار السندات، مفيدًا بأن الخيارات باتت متاحة حاليًا بعض الحصول على التصنيف الائتماني بخلاف الخيارات المحدودة في الفترة الماضية، وأن التصنيف الائتماني يمنح الهيئة فرصة كبرى للحصول على التمويل بوقت أسرع، مما ينعكس على تسريع عمليات الشروع في المشاريع التوسعية.
وذكرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على موقعها أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعد مؤسسة حكومية بارزة في مجال أمن الطاقة في الخليج من خلال توفير الدعم في حالات الطوارئ؛ لمنع انقطاع التيار الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على تبادلات الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وأن هذه الخدمة ضرورية في منطقة الخليج، والدور الذي تلعبه هيئة الربط الكهربائي يعني أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية داخل منطقة الخليج، لقد كانت إيرادات وربحية الهيئة في ازدياد خلال الخمس سنوات الماضية، مدفوعة بنمو أنشطتها المنظمة.
يُذكر أن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني هي إحدى ثلاث منظمات معترف بها في التقييم الائتماني جنبًا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، التي تعرف باسم (وكالات التصنيف الائتماني).