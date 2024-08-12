"الربط الكهربائي الخليجي" تنال تصنيف ائتماني ('A+'/Stable) من "فيتش"

وأشار إلى أن التصنيف الائتماني المرتفع عنصر أساسي في جلب القروض وخفض التكلفة، مضيفًا أن مشروع الحصول على التصنيف الائتماني بدأ منذ عدة أشهر، من خلال وضع خطة لهذا الغرض من قبل فريق العمل، حيث كانت هناك إستراتيجية واضحة عبر تحديد شركات التصنيف الائتماني العالمي المستهدفة، لافتًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع مكتب استشاري للوقوف على أفضل الآليات والطرق المناسبة، وأن خطة الحصول على التصنيف الائتماني حظيت بدعم كبير من مجلس الإدارة عبر المشاركة في بعض الاجتماعات.