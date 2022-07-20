فبراير ٢٠٢٤.. الرياض تستعد لإقامة النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي

تستعد المملكة العربية السعودية لإقامة النسخة المقبلة من الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن "معرض الدفاع العالمي" خلال الفترة من 4 الى 8 فبراير 2024م بالعاصمة الرياض.
وستشهد النسخة الثانية من المعرض إضافة قاعة عرض ثالثة لتستوعب عدداً أكبر من الزوّار والمستثمرين، بجانب القاعتين الرئيستَيْن، الى جانب مراجعة خطط التوسع المحتملة، ومن المقرر أن يتم تمديد فترة انعقاد المعرض من أربعة أيام إلى خمسة أيام.
وكانت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مارس الماضي، وعلى مدى أربعة أيام قد سجّل عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ٢٩.٧ مليار ريال (٧.٩ مليار دولار) وسط مشاركة كبيرة بلغت 600 جهة عارضة، من 42 دولة، بحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، كما سجّلت النسخة الأولى من المعرض ٦٥ ألف زائر من 85 دولة.