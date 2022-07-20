فبراير ٢٠٢٤.. الرياض تستعد لإقامة النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي

وكانت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مارس الماضي، وعلى مدى أربعة أيام قد سجّل عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ٢٩.٧ مليار ريال (٧.٩ مليار دولار) وسط مشاركة كبيرة بلغت 600 جهة عارضة، من 42 دولة، بحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، كما سجّلت النسخة الأولى من المعرض ٦٥ ألف زائر من 85 دولة.