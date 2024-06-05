ضبْط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب بمكة ومقيم لإضراره بالبيئة بالشرقية

تمكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من تنفيذ عمليتين لضبط عددٍ من مخالفي نظام البيئة في منطقتَيْ مكة المكرمة والشرقية.
وفي الواقعة الأولى ضبطت القوات 5 مقيمين مُخالفين لنظام البيئة "3" من الجنسية الباكستانية، ومقيمَين من الجنسية اليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، يعملون على معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
أما في العملية الأخرى فقد ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية؛ غرامة تصل إلى "10" ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهة المختصة.
وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.