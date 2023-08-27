موجز "سبق" الأسبوعي: "بريكس" تدعو السعودية للانضمام.. وعودة المدارس.. والدولة تتحمَّل غرامات هؤلاء

أطلق سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.