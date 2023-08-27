موجز "سبق" الأسبوعي: "بريكس" تدعو السعودية للانضمام.. وعودة المدارس.. والدولة تتحمَّل غرامات هؤلاء

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها دعوة مجموعة "بريكس" السعودية إلى الانضمام للتحالف الذي يضم (روسيا – الصين – الهند – البرازيل – جنوب إفريقيا). فيما أطلق سمو ولي العهد الاستراتيجية الجديدة لجامعة "كاوست"، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
كما تضمنت أحداث الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على أن تتحمَّل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها. فيما نفى مصدر مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات، المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية – اليمنية).
وحملت بداية الأسبوع عودة لمقاعد الدراسة؛ فقد انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1.360.000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها، في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
أعلن رئيس جنوب إفريقيا اليوم أنه تم الاتفاق على انضمام المملكة ومصر والإمارات لمجموعة "بريكس"، وكشف سيريل رامافوز، في جلسة بقمة "بريكس"، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.
أطلق سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
نفى مصدر مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود "السعودية - اليمنية"، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.
وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخلّ ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.
انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.
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