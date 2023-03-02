مطهرات ومعطرات وكتيبات ومطويات وتطويف.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 3000 لتر معطرات، و25 ألف سجادة، وتوفير 2600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.300 لتر لتعقيم الأسطح، و5400 لتر معقمات الأيدي. و2400 لتر للبايوكير.