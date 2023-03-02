محليات
مطهرات ومعطرات وكتيبات ومطويات وتطويف.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة
تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ1635 مستفيدًا والإرشاد المكاني باللغات لـ25.487
استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة: توفير 130.000 لتر مطهرات؛ فيما استفاد من التوعية الرقمية 19.000 شخص و94.456 من التوعية الميدانية، والخدمات التطوعية 93.944 شخصًا، و1800 من الكتيبات والمطويات.
وأوضحت الرئاسة أن عدد المستفيدين من الإرشاد المكاني للغات بلغ 25.487 شخصًا.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 3000 لتر معطرات، و25 ألف سجادة، وتوفير 2600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و32.300 لتر لتعقيم الأسطح، و5400 لتر معقمات الأيدي. و2400 لتر للبايوكير.
وتابعت أنه استفاد بخدمات التطويف 2096 شخصًا؛ فيما تم توزيع 320 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ1635 مستفيدًا.