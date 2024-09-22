إلغاء شوط "الشاهين قرناس" في مسابقة المزاين ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. وتخصيص المزاد لفئة الفروخ

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يوفر صقور الطرح المحلي عبر منصة موثوقة، تُنظِّم آلية البيع والشراء، ويقدم خدمات متكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، عبر العديد من المزايا التي توفرها الفِرق المنتشرة في المناطق؛ إذ تستقبل فِرق النادي مالك الصقر (الطاروح) في كل منطقة، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، كما يجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، ومن خلال حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.