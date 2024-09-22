إلغاء شوط "الشاهين قرناس" في مسابقة المزاين ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. وتخصيص المزاد لفئة الفروخ

أعلن نادي الصقور السعودي إلغاء شوط مزاين (الشاهين قرناس) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر انطلاقه في 28 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)؛ إذ يُكتفى في مسابقة المزاين بشوط لفئة فرخ شاهين بحري، يتم عرضه وبيعه خلال مزاد نادي الصقور السعودي.
وفي الإطار ذاته أعلن النادي قراره عدم إقامة مزادات صقور الشاهين قرناس على منصة مزاد نادي الصقور السعودي 2024، المخصصة لصقور الطرح المحلي. وينطلق المزاد غرة أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 15 نوفمبر، تزامنًا مع موسم الطرح.
وحدد النادي نوع الصقور المسموح عرضه على منصة المزاد (فرخ الشاهين البحري)؛ ليقتصر المزاد على فئة الفرخ فقط.
وبيَّن نادي الصقور السعودي أن قراراته جاءت للإسهام في الحفاظ على الصقور، ودعم جهود إكثارها في الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية البيئة، وترسيخ إرث الصقارة العريق.
يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يوفر صقور الطرح المحلي عبر منصة موثوقة، تُنظِّم آلية البيع والشراء، ويقدم خدمات متكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، عبر العديد من المزايا التي توفرها الفِرق المنتشرة في المناطق؛ إذ تستقبل فِرق النادي مالك الصقر (الطاروح) في كل منطقة، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، كما يجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، ومن خلال حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.