فرصة عظيمة لترسيخ ثقافة العطاء.. "آركو" تحتفي بـ"عالمي التطوع" لتخفيف المعاناة الإنسانية

وبيّن أن التطوع يمثل أهمية كبيرة لمجتمعات العالم بصفةٍ عامة ولمجتمعاتنا بصفة خاصة؛ خاصةً في الوقت الحالي الذي يشهد تغيّرات متلاحقة وسريعة ومشكلات عديدة من كوارث وأزمات؛ ما يحتّم الحاجة لتفعيل العمل التطوعي؛ كونه من الأعمال الجليلة ذات الأثر الإيجابي والثمرات النافعة على الفرد والمجتمع؛ وأحد أسباب سعادة المجتمع ورفاهيته واستقرار أركانه وتكاتف سكانه؛ حيث إنه يمكن أن يسهم في حل مشكلات أفراد المجتمع؛ ويعمل على معالجة النزعة الفردية وتطوير مهارات الفرد؛ ويؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لدى أفراد المجتمع.