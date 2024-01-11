"اكشتوا وأبشروا بالخير".. "أمطار إجازة الأسبوع وأجواؤها" كما يتوقعها "الحصيني"

وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أن يخف البرد قليلاً على الوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً، لكن أخف من الأيام السابقة، ومتوقع أن تكون معتدلة نهاراً عليها.