"اكشتوا وأبشروا بالخير".. "أمطار إجازة الأسبوع وأجواؤها" كما يتوقعها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع أجواء جيدة معتدلة نهاراً وباردة ليلاً خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.
وعن تفاصيل مظاهر إجازة نهاية هذا الأسبوع الجوية، قال "الحصيني": "اكشتوا مع ملابس ثقيلة لمن يبقى في الليل على الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية من المملكة ويفضل خيام أو غرف ليلاً في حالة المبيت".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أن يخف البرد قليلاً على الوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً، لكن أخف من الأيام السابقة، ومتوقع أن تكون معتدلة نهاراً عليها.
وأشار إلى "كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على شمال وشمال غرب المملكة؛ وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط وبالتالي انخفاض في الحرارة عليها عن الأيام السابقة، إلا أن يصرفها الله".
وعن الأمطار، أبان "الحصيني" أنه "متوقع أمطار خلال إجازة هذا الأسبوع -إن شاء الله- على أجزاء من الغربية والجنوبية وشمال الشرقية والكويت وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد".
وأردف: "التوقعات المتوسطة وبعيدة المدى للأمطار تبشر بالخير، أبشروا بالخير؛ حيث تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة والخليج والتغيير وارد ولعلها للأفضل".