تقرير: جده تزيح الرياضَ من صدارة الانتعاش الفندقي في 2023.. وهذه هي المعدلات والأثر

وأوضح التقرير أن هذه العواملَ ساهمت إلى حدٍّ كبير في الأداء القوي لأسواق الضيافة في كلٍّ من العاصمة الرياض وجدة، خلال الربع الماضي؛ حيث وصل معدل الإشغال في الرياض إلى 62%، ومتوسط أسعار الغرف اليومية قد ارتفع إلى 196 دولارًا خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى شهر يونيو؛ ما أدى إلى ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 120 دولارًا؛ وفقًا لـ"إس تي آر".