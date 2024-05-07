الحوار الإستراتيجي بين المملكة وبريطانيا يوصي بالاتفاق على عقد إطار للتعاون الثنائي لدعم التنمية المستدامة

اختتمت اليوم، أعمال الحوار الإستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا الذي انعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 - 7 مايو 2024 م.
وانطلق الحوار في يومه الأول برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبمشاركة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وممثلي وزارة الخارجية والمالية والصندوق السعودي للتنمية.
ورأس وفد الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الأفريقية البريطانية أندرو ميتشل، وبمشاركة السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون.
وفي اليوم الختامي، استعرض مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي عددًا من التوصيات الصادرة عن الجانبين شملت: الاتفاق على عقد إطار للتعاون الثنائي المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مواصلة النقاش حول أهداف التنمية المستدامة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، علاوة على تنفيذ مشاريع مشتركة في بنجلاديش وأوكرانيا والسودان، وكذلك الاتفاق على تبادل الخبرات والمهارات والبحوث والزيارات الميدانية، وأخيرًا تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية والجانب البريطاني من خلال مذكرة التعاون التي وقعت على هامش الحوار الثاني.