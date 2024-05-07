الحوار الإستراتيجي بين المملكة وبريطانيا يوصي بالاتفاق على عقد إطار للتعاون الثنائي لدعم التنمية المستدامة

وفي اليوم الختامي، استعرض مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي عددًا من التوصيات الصادرة عن الجانبين شملت: الاتفاق على عقد إطار للتعاون الثنائي المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مواصلة النقاش حول أهداف التنمية المستدامة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، علاوة على تنفيذ مشاريع مشتركة في بنجلاديش وأوكرانيا والسودان، وكذلك ⁠الاتفاق على تبادل الخبرات والمهارات والبحوث والزيارات الميدانية، وأخيرًا ⁠تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية والجانب البريطاني من خلال مذكرة التعاون التي وقعت على هامش الحوار الثاني.