"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح نشطة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والشرقية والرياض والقصيم وعسير والباحة والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أضم وميسان حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والمجمعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدوادمي وعفيف والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد القصيم أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الــ19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الأحساء والعديد وحرض وخريص حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.