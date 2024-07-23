محليات

القبض على 3 أشخاص بمنطقة عسير لترويجهم موادَّ مخدّرة

جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة
القبض على 3 أشخاص بمنطقة عسير لترويجهم موادَّ مخدّرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتيْن و(600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مواد مخدرة
مادة الأمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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