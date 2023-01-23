وزير الحج: السعودية تستعد لخدمة مليونَي حاج منهم 41 ألفًا من الجزائر

وشدَّد وزير الحج والعمرة على حرص الوزارة وجميع أطراف منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية واللوجستية للمعتمرين كافة؛ بما يضمن توفير الوقت والجهد، ويرفع من جودة الخدمات.. مشيرًا إلى تنوُّع الخدمات التي تقدمها "منصة نسك" ضمن خطوات إلكترونية سهلة وميسرة، وبما يسهم في إثراء تجربتهم الإيمانية أثناء وجودهم في السعودية، وخصوصًا بعد تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وخفض تكلفة التأمين الشامل.