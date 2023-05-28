"السديس" يوجّه بإقامة معرض المسجد النبوي والروضة الشريفة بالحرم المكي لإثراء تجربة القاصدين

وتفصيلاً، شدد الرئيس العام على إقامة المعارض التي تثري تجربة القاصدين والزوار، والمساهمة في نشر رسالة الحرمين الشريفين، واستعراض ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذه المعارض الإثرائية من عناية واهتمام فائق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.