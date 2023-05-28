"السديس" يوجّه بإقامة معرض المسجد النبوي والروضة الشريفة بالحرم المكي لإثراء تجربة القاصدين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإقامة معرض المسجد النبوي والروضة الشريفة بالمسجد الحرام لإثراء تجربة القاصدين؛ جاء ذلك بعد نجاح معرض (المسجد الحرام وكسوة الكعبة المشرفة) المقام في المسجد النبوي.
وتفصيلاً، شدد الرئيس العام على إقامة المعارض التي تثري تجربة القاصدين والزوار، والمساهمة في نشر رسالة الحرمين الشريفين، واستعراض ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذه المعارض الإثرائية من عناية واهتمام فائق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
في الختام دعا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع ويحفظ وطننا الغالي وولاة أمرنا.