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"السديس" يوجّه بإقامة معرض المسجد النبوي والروضة الشريفة بالحرم المكي لإثراء تجربة القاصدين

شدد على أهمية المعارض الإثرائية في نشر رسالة الحرمين واستعراض جهود المملكة في العناية بهما
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس
سبق
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإقامة معرض المسجد النبوي والروضة الشريفة بالمسجد الحرام لإثراء تجربة القاصدين؛ جاء ذلك بعد نجاح معرض (المسجد الحرام وكسوة الكعبة المشرفة) المقام في المسجد النبوي.

وتفصيلاً، شدد الرئيس العام على إقامة المعارض التي تثري تجربة القاصدين والزوار، والمساهمة في نشر رسالة الحرمين الشريفين، واستعراض ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذه المعارض الإثرائية من عناية واهتمام فائق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

في الختام دعا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع ويحفظ وطننا الغالي وولاة أمرنا.

عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين
المسجد الحرام
معرض المسجد النبوي والروضة الشريفة

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