"فرسان وعويرض".. إنجاز سعودي لمحميتين ببرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن انضمام محميات وطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي إنجاز ملهم في حماية الأنظمة البيئية وتنمية التنوع الأحيائي والثقافي.
وأوضح المركز أنه في عام 2021م تم تسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية سعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة اليونسكو.
وأضاف: "في عام 2022م تم تسجيل محمية عويرض في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي؛ كثاني محمية سعودية يتم تسجيلها في هذا البرنامج".
وأشار المركز إلى أن هذين الإنجازين يؤكدان دور المملكة في حماية الأنظمة البيئية وتنمية التنوع الأحيائي.