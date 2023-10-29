"آركو" تعتمد تشكيل لجنة استشارية للمركز العربي للاستعداد للكوارث وفريق للتدخل حال الطوارئ

رفعت اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للأمانة العامة للمنظمة منذ نشأتها؛ وعلى زيادة الدعم لميزانية التشغيل والإدارة للأمانة بنسبة 66 %، بدءاً من العام القادم 2024م.
وبعد أن استمعت لتقرير الأمين العام والمتضمن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة؛ شكرت اللجنة التنفيذية ثم استمعت للعرض المقدم من مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الوضع الإنساني المتأزم في فلسطين كافة وقطاع غزة بالخصوص؛ جراء العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على المدنيين وقصفها المتعمد للمنشآت المدنية
وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة استشارية للمركز العربي للاستعداد للكوارث يتم اختيار أعضائها حسب مؤهلات وخبراتهم من العاملين في الجمعيات الوطنية العربية؛ وإنشاء فريق عربي للتدخل السريع في حالات الكوارث؛ والسعي إلى إعداد دراسة حول الأدوار المنوطة بالجمعيات الوطنية العربية في بلدانها في حالة الطوارئ وإيجاد دور محدد واضح للجمعيات الوطنية في خطط الطوارئ في كل دولة.
وقررت اللجنة إدانة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيين العزل؛ وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني؛ وإنشاء مجموعة اتصال وتنسيق لمتابعة الاستجابة لمتطلبات العمل الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني ؛ ودعم إمكانيات الهلال الأحمر الفلسطيني في مجال الخدمات الطبية؛ وشكرت الهيئات والجمعيات الوطنية التي قدمت مساعدات إنسانية لصالح سكان قطاع غزة، كما شكرت الحكومات العربية التي بادرت بالاستجابة للوضع الإنساني؛ ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي لفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية؛ وتوثيق الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت اللجنة التنفيذية دعم العمل الإنساني في البلدان العربية التي تعرضت إلى كوارث ونزاعات مسلحة. وبعد أن استمعت اللجنة التنفيذية إلى عرض الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن التحضير للمشاركة العربية في الهيئة العامة الاستثنائية للاتحاد الدولي التي ستعقد في جنيف يوم 10 ديسمبر 2023م لانتخاب رئيس جديد لرئاسة الإتحاد؛ وإجراءات الأمانة العامة للمنظمة لدعم ترشيح الدكتور رامي الناظر ــ كمرشح عربي لرئاسة الاتحاد الدولي ــ قررت اللجنة التنفيذية مواصلة دعم ترشيح الدكتور رامي الناظر؛ ودعت الجمعيات الوطنية التي حضرت الاجتماع للتواصل مع بقية الجمعيات الوطنية بخصوص مساندة ترشيح الدكتور رامي الناظر.
واعتمدت اللجنة شعار صندوق المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر للطوارئ والإغاثة؛ وأجازت الإجراءات المقترحة لآلية عمله؛ ودعت الهيئات والجمعيات الوطنية لتقديم مساهمات مالية للصندوق والسعي لدى حكومات بلدانها والقطاع الخاص للمساهمة فيه.