"آركو" تعتمد تشكيل لجنة استشارية للمركز العربي للاستعداد للكوارث وفريق للتدخل حال الطوارئ

وأقرت اللجنة التنفيذية دعم العمل الإنساني في البلدان العربية التي تعرضت إلى كوارث ونزاعات مسلحة. وبعد أن استمعت اللجنة التنفيذية إلى عرض الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عن التحضير للمشاركة العربية في الهيئة العامة الاستثنائية للاتحاد الدولي التي ستعقد في جنيف يوم 10 ديسمبر 2023م لانتخاب رئيس جديد لرئاسة الإتحاد؛ وإجراءات الأمانة العامة للمنظمة لدعم ترشيح الدكتور رامي الناظر ــ كمرشح عربي لرئاسة الاتحاد الدولي ــ قررت اللجنة التنفيذية مواصلة دعم ترشيح الدكتور رامي الناظر؛ ودعت الجمعيات الوطنية التي حضرت الاجتماع للتواصل مع بقية الجمعيات الوطنية بخصوص مساندة ترشيح الدكتور رامي الناظر.