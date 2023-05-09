وزير الصحة يتفقَّد مستشفى الولادة والأطفال ومستشفيات جدة الخاصة

بدأ الوزير جولته التفقدية بزيارة قسم الطوارئ، حيث شاهد الخدمات والتجهيزات بالقسم، انتقل بعدها لقسم الصيدلية ومن ثم العيادات الخارجية، واطلع على مختلف أقسام المستشفى بدءًا من أقسام التنويم إلى جانب قسم الخدمات الطبية المساندة، وشؤون المرضى وعدد من الأقسام الإدارية.